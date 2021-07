PlusLiga 2021. Siatkarze Trefla Gdańsk w poniedziałek, 2 sierpnia rozpoczną przygotowania do nowego sezonu

Plan przygotowań Trefla Gdańsk do sezonu 2021/2022

Trener Michał Winiarski okres przygotowawczy do sezonu 2021/2022 zaplanował na dziewięć tygodni. W poniedziałek, 2 sierpnia o godz. 7.30 zawodnicy spotkają się na tradycyjnych badaniach lekarskich, po południu odbędą pierwszy wspólny trening w siłowni, ale w pierwszym tygodniu przygotowań w ogóle nie pojawią się w hali treningowej. Ponieważ już w środę drużyna ruszy w drogę do Krakowa na PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki, jednostka treningowa zaplanowana na wtorek 3 sierpnia odbędzie się na plaży na Lotosie Stadionie Letnim w Brzeźnie.

Następnego dnia rano gdańszczanie ruszą spod Ergo Areny do Krakowa i trenować będą już na boiskach kompleksu sportowego Wanda, gdzie w czwartek rozpocznie się turniej PreZero Grand Prix. W tych zmaganiach „gdańskie lwy” wystąpią pod nazwą Trefl Royal Seafood Gdańsk, a ich pierwszym rywalem będzie Verva Warszawa. Mecz rozpocznie się w czwartek o godz. 15.15 i niezależnie od jego wyniku żółto-czarni rywalizować będą także w piątek. Turniej rozgrywany jest bowiem systemem brazylijskim, który polega m.in. na tym, że dana drużyna odpada z zawodów dopiero po przegraniu dwóch meczów, co oznacza, że zespół z jedną porażką może zajść w rozgrywkach bardzo daleko. Rywal piątkowego meczu zależeć będzie od czwartkowych rezultatów, ale z pewnością będzie to jedna drużyna z pary GKS Katowice – Alsecco Stal Nysa.