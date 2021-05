Plejada gwiazd zagra 150 metrów nad ziemią. Cykl koncertów otworzy Krzysztof Zalewski

- Myślę, że będzie to niezłym zaskoczeniem - mówi artysta. - Oprócz tego wykonam jeszcze jeden utwór, którego jak dotąd nie grałem na żywo, ale tych niespodzianek będzie wiele.

Muzyka przeplatana będzie rozmowami prowadzonymi przez współorganizatorkę wydarzenia, dziennikarkę muzyczną, a zarazem gospodarza wieczoru Gabi Drzewiecką.

- Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby był to niezapomniany wieczór – mówi Gabi Drzewiecka, dziennikarka muzyczna. - Bilet to przepustka do niesamowitych doznań, które poruszą wszelkie zmysły.

- Jako częsty gość restauracji mogę zagwarantować, że kolacja będzie ucztą dla nawet najbardziej wymagających podniebień - podkreśla. - Jako dziennikarka muzyczna gwarantuję, że Krzysztof Zalewski w akompaniamencie Orkiestry to doznanie, które u wielu wywoła ciarki na ciele, a u wszystkich pozostawi wspomnienia, których opowiadanie będzie zaczynało się od słów >>Nie uwierzysz jak niesamowicie to brzmiało...<<. Do tego wszystkiego dodajemy zapierający dech w piersiach widok i mamy przepis na wieczór idealny. Przepis, w którym każdy ze składników mógłby z powodzeniem być daniem głównym. Ich połączenie tworzy doznaniowy Fine Dining.