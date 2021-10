Plebiscyt "Strażak Roku 2021" dobiegł końca. Najlepsi strażacy Pomorza odznaczeni podczas uroczystej gali

Wielki plebiscyt na Strażaka Roku od kilku lat organizowany jest przez dzienniki regionalne i serwisy internetowe wydawnictwa Polska Press Grupa. W tym roku okazja do nagrodzenia strażaków była wyjątkowa, ponieważ Związek świętuje 100-lecie działalności pod wspólnym sztandarem.

Podczas piątkowej (15.10.) gali na scenie w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku rozdane zostały nagrody dla zwycięzców konkursu w czterech kategoriach: Strażak Ochotnik Roku, Młody Strażak Ochotnik Roku, Jednostka OSP Roku oraz Orkiestra OSP Roku. Z rąk zastępcy redaktora naczelnego Mariusza Leśniewskiego otrzymały je osoby, które zajęły pierwsze miejsca w swoich powiatach oraz zdobywcy drugich i trzecich miejsca w kategoriach wojewódzkich. Jak zawsze profesjonalnie i z klasą imprezę poprowadził red. Piotr Piesik.

- Chciałem wygłosić taki krótki wykład o gaszeniu pożarów i usuwaniu skutków wypadków drogowych tudzież klęsk żywiołowych, ale jesteśmy trochę spóźnieni, a państwo znają się na tym najlepiej, więc darujemy to sobie - żartował Mariusz Leśniewski. - Ale do czego chciałem nawiązać? Do państwa profesjonalizmu, który za każdym razem podziwiamy w redakcji Dziennika Bałtyckiego. Nasi reporterzy jeżdżą na rozmaite wydarzenia, na wypadki, na pożary, czy nie daj Boże - klęski żywiołowe i za każdym razem w relacjach reporterów pojawia się jedna rzecz, na którą na łamach Dziennika Bałtyckiego zwracamy uwagę - na profesjonalizm Ochotniczej Straży Pożarnej. Wasza formacja jest zawsze skuteczna, zawsze szybka, zawsze dobrze zorganizowana.