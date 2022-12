Płatności końcowe trafiają na konta rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 grudnia rozpoczęła wypłatę środków

Od 1 grudnia na konta rolników wpływają pozostałe pieniądze z dopłat. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła już zaliczki płatności bezpośrednich i obszarowych. Teraz czas na resztę pieniędzy.

- Od 17 października do 30 listopada 2022 r. ARiMR wypłacał zaliczki z tytułu dopłat za 2022 rok. W tym okresie ponad 10,781 mld zł trafiło w ramach płatności bezpośrednich do nieco ponad 1,2 mln rolników, natomiast ponad 2,143 mld zł to kwota, która w postaci płatności obszarowych z PROW została przelana na konta ponad 847 tys. beneficjentów - informuje rzecznik prasowy ARiMR. - 1 grudnia 2022 r. agencja rozpoczyęła realizację płatności końcowych. Na ich wypłatę ma czas do końca czerwca 2023 r.