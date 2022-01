Płatne parkowanie w Sopocie będzie droższe? Propozycja podwyżki trafiła do komisji rady miasta. Znamy nowe stawki

Podwyżka stawek za parkowanie to na razie propozycja Zarządu Dróg i Zieleni, która trafiła do radnych. Nad dokumentem, do którego dotarliśmy, będą teraz pracować właściwe komisje rady miasta. Jeśli radni przegłosują propozycje, zmiany stawek będą następujące:

pierwsza godzina z 4,20 zł zdrożeje do 4,50 zł

druga godzina z 5,00 zł zdrożeje do 5,40 zł

trzecia godzina z 6,00 zdrożeje do zł 6,40 zł

cały dzień (9:00–22:00) z 57,20 zł zdrożeje do 61,30 zł

Zdrożałaby również z 50 gr do złotówki stawka za parkowanie „minutowe” (możliwość przedłużenia czasu parkowania po pierwszej godzinie o krótki okres), za to najkrótszy czas przedłużenia zwiększyłby się z 7 do 14 min. Sopocianie mieszkający poza strefą płatnego parkowania, którzy dotąd musieli płacić za postój na tych samych zasadach co inni, zostaliby obdarowani możliwością bezpłatnego parkowania... 20 min. dziennie.