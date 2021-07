Plastik, który wyrzucamy, wraca do nas w postaci skażonego powietrza

Czy unijna dyrektywa SUP, która powinna wejść w życie w Polsce na początku lipca, jest wystarczającym rozwiązaniem? Ma ona ograniczyć do zera wykorzystywanie w krajach UE plastikowych sztućców, kubeczków itp.

To krok w dobrą stronę. Czy wystarczający? Spoglądam na statystyki produkcji plastiku i widzę, że z roku na rok produkujemy coraz więcej opakowań jednorazowych i w efekcie liczba odpadów plastikowych, które "wymykają" się do środowiska, jest coraz większa. To około 30 mln ton rocznie. Porażająca ilość. Gdybyśmy zrobili z tego reklamówki, to można by nimi przykryć całą Polskę, Niemcy i Luksemburg. Rok w rok to samo. Plastik zatruwa nam planetę i należy uświadomić sobie, że my ten problem zostawimy 10 pokoleniom w przód. Dlatego każda inicjatywa, która przerwie to szaleństwo, jest cenna. Ale dodać muszę, że dyrektywa SUP jest kompromisem, może nawet zwycięstwem "lobby plastikowego", a nie wyraźnym krokiem w celu ochrony planety.