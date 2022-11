Plan zimowych przygotowań piłkarzy Lechii Gdańsk. W styczniu 2023 roku drużyna wyleci do Turcji na obóz treningowy

Przygotowania Lechii Gdańsk do rundy wiosennej 2023

Piłkarze gdańskiej Lechii w piątek, 25 listopada rozegrają przy Traugutta mecz kontrolny z III-ligową Gedanią Gdańsk, a od soboty, 3 grudnia 2022 roku rozpoczną urlopy. Do zajęć wrócą na początku stycznia 2023 roku.

Trener Marcin Kaczmarek zaplanował, że zabierze zawodników najpierw do Władysławowa. W Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Cetniewo biało-zieloni będą przebywać na obozie od 2 do 6 stycznia 2023 roku. Dwa dni później wyjadą do Warszawy, skąd wylecą na obóz przygotowawczy do Turcji.

W ciepłym klimacie będą przygotowywać się od 9 do 20 stycznia 2023 roku. W tym czasie zaplanowane zostały trzy mecze sparingowe, a zespoły, z którymi zmierzy się Lechia, będą potwierdzone później.

Lechia Gdańsk, która z dorobkiem 17 punktów po 17. kolejkach zajmuje 14 miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, rozgrywki wznowi 29 stycznia 2023 roku. Wówczas przed własną publicznością podejmie Wisłę Płock, a mecz zaplanowano na godz. 17.30.