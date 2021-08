Plan zagospodarowania dla części pasa startowego na Zaspie w Gdańsku. Co zakłada? Dyskusja nad projektem Aleksandra Chomicka

Osiedle Zaspa zostało zbudowane w wyjątkowym układzie heksagonalnym, przypominającym z lotu ptaka plaster miodu. Dzisiaj się już tak nie buduje – twierdzą autorzy projektu nowego planu zagospodarowania fragmentu pasa startowego, sąsiadującego z zabudowaniami SM Młyniec

Czy 54 osoby to dostateczne grono, by dyskutować o przyszłości całej dzielnicy? A tylu uczestnikom udało się wziąć udział w dyskusji nad projektem zmian do planu zagospodarowania dla części pasa startowego na gdańskiej Zaspie, która odbyła się 11.08.2021 r. w trybie on-line. Uczestnicy mierzyli się z trudnościami technicznymi przez cały czas trwania spotkania, nie ulega również wątpliwości, że ten tryb – dopuszczalny w związku z sytuacją pandemiczną – wykluczył wielu zainteresowanych. Postulat, by jednak umożliwić większej liczbie mieszkańców udział w procesie, który zadecyduje o ich losie, był jednym z wielu zgłoszonych w trakcie dyskusji.