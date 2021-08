Płaca minimalna w 2022 r. Związki zawodowe: 3 tys. zł brutto minimalnej pensji to za mało! Powinna ona wynieść 3,1 tys. zł Agnieszka Kamińska

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku wzrosło o 200 zł i wyniosło 3 tys. zł. brutto. Z kolei, minimalna stawka godzinowa powinna być wyższa od obecnej o 1,30 zł i wynosić 19,60 zł Fot. Maciej Jeziorek / Polskapresse Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Rząd zaproponował, by płaca minimalna w przyszłym roku wynosiła 3 tys. zł brutto (2 202,72 zł na rękę). Według NSZZ Solidarność, powinna ona wynieść 3,1 tys. zł (2 273 zł). Podwyżka do tego poziomu jest uzasadniona, bo – jak twierdzą związkowcy – należy spodziewać się wzrostu cen produktów w sklepach. Inne organizacje związkowe również uważają, że 3 tys. zł minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku to za mało.