Płaca minimalna. Inna w Olsztynie, inna w Warszawie? ANALIZA

Płaca minimalna w 2023 roku

Z jednej strony jednolita płaca minimalna w całym kraju wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Nikt nie czuje się dyskryminowany, każdy ma podstawy stabilizacji, nie ma kłopotów rozliczeniowych.

Ale problem jest i to fundamentalny. Spójrzmy na dane za czerwiec 2022 r. Średnie wynagrodzenie w Polsce - w sektorze przedsiębiorstw 6555 zł. Aż 10 regionów poniżej tej kwoty, a w niektórych przypadkach różnice są drastyczne. Podkarpackie i świętokrzyskie 5,3 tys., warmińsko-mazurskie 5,2 tys. zł. Co to oznacza? Że w tych regionach płaca minimalna będzie wynosiła ponad 60 proc. średniego wynagrodzenia. To wskaźnik bardzo wysoki. Przez lata związki zawodowe walczyły w naszym kraju o osiągnięcie poziomu 50%. Dzisiejsza stawka 3010 zł, nie odpowiada temu wskaźnikowi w skali kraju czy najbogatszych regionów. Inflacyjny wzrost płac wyniósł średnią wysoko w górę. Jednak przyszłoroczna stawka, docelowo 3600, sprawi że parytet 50% może być zachowany.