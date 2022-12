"Plac Bohaterów": W Starej Aptece wybitny spektakl ze wspaniałą rolą Doroty Kolak

Niepokoi i zachwyca

Gdański "Plac bohaterów" drażni, niepokoi i... zachwyca. Pozostaje w nas po wyjściu z teatru. Pomysłowy jest kształt tego kameralnego przedstawienia, o dekoracjach bardzo oszczędnych. Muślinowe zasłony otaczają scenę, z wszystkich stron, to jednocześnie tło do projekcji wideo Stanisława Zaleskiego. Patrzymy na scenę jak przechodnie, zaglądający przez okno do pokoju.

Kiedy firany zostaną rozsunięte, znajdziemy się w domu profesora Józefa Schustera, który popełnił samobójstwo, rzucając się z okna. Wkrótce odbędzie się stypa. O profesorze porządkując jego ubrania rozmawiają gospodyni pani Zittel (Małgorzata Brajner ) i młoda służąca Herta (Karolina Kowalska) - dwie świetne role.