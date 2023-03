PKP PLK podpisały umowę na wykonanie projektu modernizacji linii kolejowych do elektrowni jądrowej

powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo - Kopalino” zajmie się konsorcjum firm Multiconsult Polska sp. z o.o. i Transprojekt Gdański sp. z o.o. Wykonawca przygotuje m. in. koncepcję programowo - przestrzenną dla dwóch wariantów inwestycji oraz projekty budowlane i wykonawcze wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Pozwolenie na budowę zostanie wydane dla jednego z dwóch wariantów inwestycji.

Budowa i modernizacja linii kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej zapewni sprawny i bezpieczny transport towarów podczas budowy i eksploatacji tej strategicznie ważnej dla polskiej gospodarki inwestycji. To także szansa na lepszy dostęp do kolei w tej części woj. pomorskiego i powrót pociągów pasażerskich na nieczynne obecnie linie lub wykorzystywane tylko sezonowo -

Dwa warianty

Pierwsze pociągi- według założeń- pojechałby po zmodernizowanej w 2026 roku. Jakiej? PKP PLK wybiera pomiędzy dwoma wariantami: preferowanym i opcjonalnym. Projekty zostaną wykonane dla obu, wybrany zostanie tylko jeden. Wariant preferowany obejmuje modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo - Choczewo wraz z budową nowych odcinków i modernizację linii nr 229 na odcinku Lębork - Łeba. Ten wariant obejmuje także budowę nowego fragmentu linii kolejowej z Choczewa poprzez elektrownię jądrową do połączenia z linią nr 229 w Steknicy oraz budowę łącznicy do linii nr 229 w kierunku Łeby. Trasa kolei biegłaby też przez Stilo, Sasino, Sarbsk, Łebieniec. Nowa linia zostałaby połączona w Steknicy ze zmodernizowaną i zelektryfikowaną linią kolejową Lębork-Łeba. Region zyskałby w ten sposób nie tylko komunikację z elektrownią jądrową ale z bardzo atrakcyjnymi miejscowościami turystycznymi znajdującymi się po drodze. Sezonowe dziś połączenia z Łebą stałby się całoroczne.

Wariant opcjonalny zakłada modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo - Garczegorze, linii nr 229 na odcinku Lębork - Garczegorze, budowę nowej linii z Choczewa do elektrowni jądrowej Lubiatowo - Kopalino oraz łącznicy do linii nr 230 w kierunku Lęborka. Ten wariant nie przewiduje jednak modernizacji linii 229 z Lęborka do Łeby. Koszty przebudowy tej linii byłby wysokie, ponieważ dużą jej część trzeba by praktycznie odtworzyć na nowo.