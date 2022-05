PKP InterCity z biletami w niższych cenach. Z Gdańska do Gdyni za 4 złote! Jak długo potrwają promocje?

PKP Intercity zmieniło system naliczania zniżek

Pierwsze dni obniżonych cen biletów nie były dla przewoźnika łatwe. Strony internetowe nie wytrzymywały obłożenia, a chętnych na zakupienie biletów po nowej cenie z godziny na godzinę przybywało. Aktualnie sytuacja wróciła już do normy, a bilety są dostępne w pięciu progach promocyjnych. Nowa oferta obowiązuje w pociągach kategorii InterCity (IC) i Twoich Linii Kolejowych (TLK) od 5 maja br. i zastąpiła dotychczasową ofertę – tzw. "Wcześniej - taniej". PKP Intercity tworzy w ten sposób jednolity system, ponieważ od lata 2021 r. oferta Promo działała już w pociągach ekspresowych, czyli połączeniach kategorii Express InterCity Premium (EIP) oraz Express InterCity (EIC). Nie zmieniają się ceny bazowe, od których będą naliczane zniżki. Zmienia się natomiast system naliczania zniżek. Po tym jak w styczniu 2022 r. ceny biletów wzrosły, przewoźnik oferował zniżki odpowiednio 45% - gdy kupiliśmy bilet co najmniej 21 dni przed podróżą, 30% - przy zakupie na 14 dni przed podróżą i 15% - przy zakupie na 7 dni przed podróżą. Teraz zniżki będą zależne od popularności danych pociągów.

Nowe stawki pociągów Intercity. Co to oznacza dla podróżnych?

Rozszerzenie oferty Promo na wszystkie pociągi, sprawiło, że bilety na połączenia IC i TLK są obecnie podzielone według pięciu poziomów promocji, a nie trzech, jak do tej pory: Super Promo, Promo Plus, Promo 45 (bilety tańsze o 45% od ceny bazowej), Promo 30 (tańsze o 30%) i Promo 15 (tańsze o 15%). Na niższe ceny podróżni mogą liczyć także w dniu samego odjazdu składów. Co więcej, bilety promocyjne obejmują zarówno pierwszą, jak i drugą klasę. To nowość, bo oferta "Wcześniej - taniej" obowiązywała tylko w drugiej klasie. Bilety będą dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym także u konduktora w pociągu.