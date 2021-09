PKO Ekstraklasa. Łatwo nie będzie, czyli pięć wyzwań, przed którymi stanie nowy trener Lechii Gdańsk Tomasz Kaczmarek

1. Poprawa relacji z piłkarzami i zarządem klubu.

Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie relacje Piotra Stokowca i jego sztabu z zawodnikami, zwłaszcza tymi starszymi, nie były najlepsze. Według naszych informacji Tomasz Kaczmarek należy do trenerów, którzy z tym radzą sobie bardzo dobrze. W przypadku relacji z zarządem klubu też nie powinien mieć kłopotów, przynajmniej na starcie. Znają się dobrze z Adamem Mandziarą, który jako prezes Lechii już w 2014 roku poważnie myślał o zatrudnieniu Kaczmarka w Lechii.

2. Zmiana stylu gry Lechii

To będzie już trudniejsze, bo każdy szanujący się trener dopasowuje ją do możliwości drużyny. Wielu kibiców biało-zielonych od dłuższego czasu narzekało na nudny, defensywny styl gry Lechii. O ile w 2019 roku przyniósł długo wyczekiwane sukcesy w postaci 3. miejsca w lidze oraz Pucharu i Superpucharu Polski, to już w dwóch kolejnych sezonach tak dobrze nie było. Kaczmarek jest trenerem, który lubi kiedy jego drużyna kreuje sytuacje na boisku, stwarza okazje i strzela bramki. Pytanie: czy Lechia ma teraz wykonawców do realizacji takiej gry?