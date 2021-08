PKO Ekstraklasa. Dziennikarze sportowi mówią dlaczego teraz zwolniono trenera gdańskiej Lechii Piotra Stokowca

Włodzimierz Machnikowski, Radio Gdańsk:

- Decyzja o zwolnieniu Piotra Stokowca jest dla mnie zaskoczeniem. Moment, w którym została podjęta jest dość korzystny dla drużyny, bo teraz jest przerwa w rozgrywkach na reprezentację. Jeśli planowano, a podobno planowano, kontynuację współpracy z trenerem Stokowcem, bo powiedział o tym sam trener w rozmowie z Lechem Kulwickim, to czuł presję zarządu i "topór na głową". Warto pamiętać, że to wszystko stało się z mocy decyzji nowego prezesa Pawła Żelema, który uchodzi za człowieka stanowczego. Drużyna dwa ostatnie mecze miała nieudane, ale gdyby nie argument w postaci roztrwonienia dwubramkowej przewagi w meczu z Radomiakiem, to - moim zdaniem - trener Stokowiec by przetrwał.

Zbieg pewnych okoliczności w postaci tych dwóch kiepskich meczów drużyny, a zwłaszcza dwutygodniowa przerwa na reprezentację, to rozsądny czas na zmianę szkoleniowca. Wybór nowego trenera? Cóż, widać, że te działania zostały podjęte w trybie nagłym, bo trener Tomasz Kaczmarek dopiero w niedzielę przed południem rozwiązał umowę z Pogonią Szczecin. Stokowiec dymisję otrzymał półtorej godziny po konferencji prasowej, na której nie sprawiał wrażenia, że za chwilę starci pracę.