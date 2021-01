PKO Ekstraklasa. 27.01.2021 r. Program. Kiedy Lechia Gdańsk zagra mecze ligowe? Znamy terminarz kolejek do końca lutego

Pracowita przerwa zimowa w Arce Gdynia. Sporo dzieje się też w ŁKS-ie Łódź i Miedzi Legnica

Fortuna 1 Liga. Ekwadorczyk Christian Aleman, Fabian Hiszpański, Paweł Sasin i Maciej Rosołek to piłkarze, którzy zimą dołączyli już do Arki Gdynia. To z pewnością nie koniec przetasowań w klubie, który pożegnał się także z pięcioma zawodnikami. Co słychać u żółto-niebieskich?