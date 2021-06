PKO Ekstraklasa 2021/22. Poznaliśmy terminarz rozgrywek na nowy sezon. Z kim Lechia Gdańsk rozegra pierwszy mecz?

- Nowością regulaminową jest możliwość złożenia wniosku o przełożenie meczu ligowego przez klub, który uzyska awans do IV rundy eliminacyjnej w europejskich rozgrywkach. W tym sezonie, wzorem innych lig, postanowiliśmy uregulować tę kwestię formalnie. Przełożenie może dotyczyć spotkań zaplanowanych w 5. kolejce PKO Ekstraklasy, a klub może poprosić, aby mecz ligowy, przypadający pomiędzy spotkaniami rozgrywek UEFA, zagrać w innym terminie - poinformował Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.

W najbliższym sezonie do rywalizacji przystąpi 18 zespołów, a więc w każdy weekend dojdzie jeden mecz więcej do rozegrania. Standardowym rozwiązaniem będą dwa mecze w piątki, trzy w soboty, trzy w niedzielę oraz jeden w poniedziałek. W terminach, kiedy nie będzie meczów poniedziałkowych (przed meczami FIFA, jesiennymi meczami Pucharu Polski i przed 1 listopada 2021), dojdzie czwarty mecz sobotni. Ze względu na rozszerzenie o jeden dzień kalendarza FIFA - po wrześniowych, październikowych, listopadowych i prawdopodobnie marcowych terminach FIFA - nie będzie meczów w piątki.

Mecze rozgrywane będą w weekendy, ale wiosną zarezerowane zostały trzy środy jako terminy rezerwowe. W trakcie kwalifikacji rozgrywek europejskich Legia Warszawa co do zasady będzie rozgrywać swoje mecze w sobotę, a Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Śląsk Wrocław – w niedzielę. Lechia Gdańsk rozpocznie sezon wyjazdem do Białegostoku na mecz z Jagiellonią, a w Gdańsku po raz pierwszy zagra w drugiej kolejce, podejmując Wisłę Płock. Cały sezon biało-zieloni zakończą 21 lub 22 maja przyszłego roku w Częstochowie meczem z Rakowem. Poniżej prezentujemy cały terminarz PKO Ekstraklasy.