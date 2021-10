PKN ORLEN inwestuje na Litwie. Prawie 650 mln euro za instalację pogłębionego przerobu ropy w Możejkach, litewskiej rafinerii koncernu

PKN ORLEN inwestuje na Litwie. Wielki projekt w Możejkach

Jeszcze w tym roku ruszy budowa instalacji pogłębionego przerobu ropy , która pozwoli produkować więcej produktów wysokomarżowych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy PKN ORLEN a ORLEN Lietuva , dotyczącym finansowania inwestycji, koncern zainwestuje 641 mln euro . To największy w historii Grupy ORLEN projekt inwestycyjny prowadzony na Litwie. Zostanie on zrealizowany do końca 2024 r. i umożliwi poprawę wyników finansowych (wzrost EBITDA nawet o ok. 68 mln euro rocznie ).

Budowa instalacji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii w Możejkach umożliwi lepsze wykorzystanie przerabianej w litewskiej rafinerii ropy i spowoduje zwiększenie udziału produktów wysokomarżowych o 12 proc. , z obecnych niecałych 72 proc. do ponad 84 proc. Dzięki inwestycji ograniczony zostanie przerób ropy naftowej, ale nie zmniejszy się poziom produkcji paliw. Realizacja projektu umożliwi wyeliminowanie produkcji wysokosiarkowych ciężkich olejów opałowych , co poprawi konkurencyjność rafinerii w kontekście polityki klimatycznej.

Inwestycja w Możejkach jest największym procesem inwestycyjnym w tym zakładzie, ale w przeszłości w rozbudowę rafinerii zainwestowano już w sumie 4 mld zł.

Zakład w Możejkach ma bardzo duże znaczenie dla polskiej oraz litewskiej gospodarki. To największa firma na Litwie, zatrudniająca ok. 1,5 tys. pracowników. Około 4500 osób to pracownicy zewnętrznych firm usługowych i podwykonawczych. ORLEN Lietuva to także jeden z największych na Litwie eksporterów i podatników. Tylko w 2020 r. do budżetu Litwy spółka wpłaciła 566 495 374 euro z tytułu podatków.