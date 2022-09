PKM Gdańsk: Nastolatka uratowana przed próbą samobójczą. Gdzie szukać pomocy w takich sytuacjach?

Nastolatka przyznała w rozmowie z pracownikiem ochrony PKM, że chce popełnić samobójstwo. Chwilę wcześniej miała rozmawiać przez telefon z matką, z którą się pożegnała.

- Nasz ochroniarz próbował ją namówić, żeby wstała, a kiedy dziewczyna odmówiła, pozostał przy niej, cały czas z nią rozmawiając i nadzorując, aby nie zrobiła sobie krzywdy - dodaje Tomasz Konopacki. Po kilku minutach na miejscu pojawili się wezwani przez nas policjanci. Zabrali nastolatkę do radiowozu i zaopiekowali się nią do czasu przyjazdu karetki pogotowia, która zawiozła dziewczynę do szpitala.