PIT-y dostępne w internecie od 15 lutego. Kiedy skarbówka rozliczy zeznanie podatkowe automatycznie?

Usługa Twój e-PIT skierowana jest do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 i PIT-36. Usługa umożliwia też przekazanie 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego. Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu.

Zwrot pieniędzy za dojazd do pracy - kto i jak może skorzystać z ulgi do 300 zł/msc

Do kiedy rozliczamy PIT-y w 2022 r.? Skarbówka może automatycznie rozliczyć PIT-37 i PIT-38

W tym roku do 2 maja (bo 30 kwietnia to sobota) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia podatkowe za pośrednictwem usługi internetowej Twój e-PIT. Jeśli podatnik nic nie zmieni w swoim rozliczeniu, to skarbówka automatycznie zaakceptuje PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie posiadanych danych. PIT zostanie złożony w terminie, nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.