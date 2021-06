PiS powiatu puckiego w obronie Szpitala Puckiego. Petycja i apel 250 samorządowców do starosty o zmianę decyzji

PiS powiatu puckiego w obronie Szpitala Puckiego. Petycja i apel samorządowców

Zdaniem mieszkańców i części samorządowców to krok w stronę ich likwidacji. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Trudno mówić, że wszyscy murem stanęli przeciwko decyzji o ewentualnej likwidacji oddziałów, ale odzew na pewno jest szeroki.

Publiczne listy do starosty puckiego - to pod jego urząd podlega Szpital Pucki - wystosowali m.in. radni Koalicji Obywatelskiej Powiatu Puckiego i burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska , czy Michał Kowalski - powiatowy radny i jeden z liderów PiS powiatu puckiego .

Fala protestu i pytań - skierowanych głównie do starosty Jarosława Białka - narasta, choć publicznego stanowiska samorządu z Pucka nie ma. To m.in. dlatego PiS powiatu puckiego , choć bez swojego formalnego szefa Adama Śliwickiego , zwołał na czwartek konferencję prasową.

W sieci błyskawicznie pojawiła się petycja , którą do czwartku 10 czerwca podpisało ponad 1100 osób.

PiS powiatu puckiego w obronie Szpitala Puckiego. Czy

Biały transparent "Stop likwidacji oddziałów!" niósł jasny przekaz.

- Mieszkańców powiatu puckiego spotkał skandal - ostro uderzył radny Michał Kowalski. - Skandalem jest to, że pod przykrywką zmiany funkcjonowania szpitala z covidowego na powszechny, zostało odebrane podstawowe bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.

Radni PiS powiatu puckiego spisali swoje stanowisko w sprawie planowanych zmian. Jak podkreślali, zaniepokojeni są mieszkańcy, a samorządowcy ich obawy podzielają.

- Może to być wstęp do ostatecznej likwidacji puckiej placówki - taką próbę, obecnie rządząca koalicja ze Starostą na czele, podejmowała już w poprzedniej kadencji w roku 2015. Nie ma na to naszej zgody - pisali radni. - Nie wyobrażamy sobie braku pediatrii w szpitalu, w najbardziej turystycznym powiecie w regionie.

PiS zaoferował swoją pomoc i zaproponował szerokie konsultacje z mieszkańcami, by tak znaleźć "zadowalające rozwiązanie".