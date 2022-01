Piotr Zmorzyński w Arce Gdynia. Nieoczywisty ruch, sięgnęła po piłkarza z drugiej ligi. Rozwiąże problemy na lewej obronie?

Zdecydowaną większość piłkarskiej kariery Zmorzyński spędził w Orlęcie Radzyń Podlaski, której jest wychowankiem. Później były Wisła Puławy, Stal Stalowa Wola, a ostatnio Hutnik Kraków. Jednak mimo 27 lat, Zmorzyński nie miał jeszcze okazji zagrać na poziomie Fortuna I ligi. W rundzie jesiennej był podstawowym zawodnikiem Hutnika, rozegrał 19 spotkań na szczeblu drugoligowym. Gola nie strzelił, natomiast zanotował sześć asyst.

- Ciągle chcę się rozwijać, dlatego jestem tutaj, w Gdyni. To ogromne wyróżnienie móc zagrać w barwach Arki. Swoją postawą zamierzam odwdzięczyć się za zaufanie. Stawiam sobie coraz wyższe cele. Cieszę się, że będę mógł zadebiutować w I lidze - powiedział Zmorzyński, cytowany przez oficjalną stronę Arki.

I choć jest to ryzykowny ruch, bo jednak mowa o piłkarzu, który będzie musiał poznać realia pierwszoligowe, to jednak Zmorzyński może rozwiązać problemy Arki na lewej stronie defensywy. Jesienią, z różnym skutkiem, na tej pozycji występowali Luis Valcarce oraz Fabian Hiszpański, jednak to nominalni skrzydłowi i nie zawsze dobrze wywiązywali się z zadań defensywnych.