Piotr Witkowski - zagrał w filmie "Noc w przedszkolu" i serialu "Plan lekcji". Znany widzom z Netflixa, od lat jest aktorem Teatru Wybrzeża Grażyna Antoniewicz

- Chciałbym, żeby te role, które dostaję, były dobrze napisane i miały coś do zaoferowania widzowi, jeśli chodzi o opis świata - mówi Piotr Witkowski Przemek Świderski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Piotr Witkowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia. Popularność przyniosła mu wysoko oceniona rola rapera Tomasza Chady w filmie „Proceder”. Doskonale czuł się na planie serialu „Klangor”. W Teatrze Wybrzeże pojawił się po studiach w łódzkiej Filmówce i zdążył zagrać wiele różnorodnych ról. Szczególna była praca z Wojciechem Kościelniakiem nad „Czyż nie dobija się koni?” Aktor ma w swoim dorobku role, m.in. w „Wesołych Kumoszkach z Windsoru”, „Fedra”, „Karmaniola, czyli od sasa do lasa”. Ostatnio na Netflixie można go oglądać „Noc w przedszkolu” oraz „Plan lekcji”. Oba filmy trafiły do czołówki rankingu najchętniej oglądanych produkcji streamingowej platformy.