Piotr Renkiel, trener reprezentacji Polski w koszykówce 3x3: To odmiana dla dzieci dobrych motorycznie: zwinnych, szybkich i zwrotnych

Gdybyśmy się cofnęli kilkanaście lat wstecz, to magnesem przyciągającym ludzi do koszykówki był Prokom Trefl Sopot. Teraz te zadanie bierze na siebie reprezentacja Polski 3x3. Jak to robicie, że idzie wam tak dobrze?

Myślę, że to chyba jasne - Przemysław Zamojski jest połączeniem jednego i drugiego. Wcześniej odnosił sukcesy w Prokomie Treflu Sopot, a teraz na arenie międzynarodowej w koszykówce 3x3. Zakończył już swoją karierę 5x5 i bardzo się cieszymy, że takiego formatu koszykarz trafił na boiska, można powiedzieć, uliczne. Często się tak przecież mówi, że z ulicy trafiamy na igrzyska. Fenomenem tej dyscypliny jest także to, że w Tokio po raz pierwszy zadebiutowała ona na igrzyskach olimpijskich. Udało się nam tam awansować i to też jest koło zamachowe nie tylko dla rozwoju koszykówki 3x3 w Polsce, ale i dla całej koszykówki. Jeżeli kibic jest fanem odmiany tradycyjnej 5x5, to lubi także spojrzeć na 3x3. Zależy nam na tym, aby trafić do szerszego grona odbiorców, młodzieży przede wszystkim. Rozpoczęliśmy campy z SK Store i chcemy dotrzeć do innych dyscyplin. Jeżeli dziecko jest sprawne, uprawia wiele sportów na świeżym powietrzu, a takie możliwości daje koszykówka 3x3, to społeczeństwo będzie zdrowsze.