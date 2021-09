Piotr Mickiewicz: Rocznica 17 września może być dla Rosji okazją do pokazu siły

Stosunki polsko-rosyjskie od lat są niezmienne – fatalnie się układają. Czy można coś z tym zrobić? Dziś wydaje się, że perspektyw nie ma żadnych…

One są złe, były złe i będą złe, bo w założeniach politycznych obydwu państw nie mają one ulegać poprawie. Jedyną różnicą jest to, że polityka rosyjska wobec Polski zakłada realizację celów krótkoterminowych, średnioterminowych, jak i długoterminowych, a Polska dąży jedynie do osiągnięcia celu strategicznego, co niesie szereg negatywnych konsekwencji. Nie wiemy, jakie chcemy mieć stosunki z Rosją i nie poszukujemy też odpowiedzi na pytanie, jak osiągnąć nasze cele w relacjach z tym państwem. Wiemy tylko, że chcemy uzyskać od USA i NATO parasol ochronny. A to doskonale wpisuje się w rosyjską narrację wzrastającego zagrożenia i konieczności militaryzacji tego państwa, a zwłaszcza zachodniej jego rubieży. Nie staramy się także przekonać do swoich racji partnerów. W polityce, niestety, posiadanie racji nie zawsze jest gwarancją sukcesu, niekiedy daje jedynie wątpliwą satysfakcję po czasie i prawo do powiedzenia partnerom: "a nie mówiłem, że tak będzie?". Ważniejszym jest więc prowadzenie polityki przekonywania partnerów politycznych do swoich racji, zwłaszcza że całą naszą politykę wobec Rosji wpisujemy w całokształt działań amerykańskich, niekiedy nie zważając, że polityka USA wobec Rosji w ostatnich latach ewoluuje, nie ma jednego wymiaru i jest także współkreowana przez założenia polityki chińskiej.