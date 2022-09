Piotr Matela: Trochę dziwnie jest słuchać Mazurka Dąbrowskiego, kiedy stoi się po drugiej stronie ROZMOWA

W różnych rolach od 2013 do 2017 roku pracował pan tutaj z popularnymi atomówkami. Dawno nie widzieliśmy się w Ergo Arenie.

Trochę czasu minęło, ale mówi się, że zawsze dobrze wrócić na stare śmieci.

W sztabie Chorwacji pracuje aż czterech polskich specjalistów. Minęła nas przed chwilą Aleksandra Jagieło, była przyjmująca reprezentacji Polski, która powiedziała, że nie do twarzy wam w tych strojach.

Trochę nie, ale takie jest życie. Raz się jest po jednej stronie, a raz po drugiej.

Jak to się stało, że trafił pan do reprezentacji Chorwacji?

Mieliśmy dobry kontakt z Ferhatem Akbasem. To trener, który swojego czasu był w Chemiku Police (w latach 2019–2021 - przyp.). Ustaliliśmy, że o ile będzie taka możliwość, to fajnie byłoby pracować gdzieś razem. Taka sytuacja się stworzyła i dostałem telefon od Ferhata. Nie zastanawiałem się długo i cieszę się, że do tej współpracy doszło.