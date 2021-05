Piotr Duda o Polskim Ładzie: Zabrakło zapowiedzi emerytur stażowych

"Z ostrożnym optymizmem oceniamy zapowiedź ograniczenia umów śmieciowych. Jeśli rozwiązania – np. w stosunku do umów cywilnoprawnych – będą szły w kierunku ich cywilizowania, czyli oskładkowania na proporcjonalnym do dochodów poziomie, unifikowania praw, np. do urlopu, czy zwolnień lekarskich, to takie pomysły są do zaakceptowania. Tak jak każde promujące wysokie standardy zatrudnienia. Niewiele usłyszeliśmy o bezpieczeństwie energetycznym mającym kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i codziennego życia Polaków (...). Niestety zarówno w wypowiedzi lidera większości parlamentarnej, prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, jak i premiera Mateusza Morawieckiego nie usłyszeliśmy nic w kwestiach emerytur stażowych, szczególnie oczekiwanych przez ciężko pracujących Polaków. Zapowiedziane preferencje podatkowe dla osób osiągających uprawnienie emerytalne wzmacniają motywację do kontynuacji aktywności zawodowej, więc tym bardziej należy dać możliwość wyboru dla tych, którzy mają wieloletnie okresy pracy (40-letnie dla mężczyzn i 35-letnie dla kobiet) i zgromadzili odpowiedni kapitał emerytalny" - napisał Piotr Duda w oświadczeniu opublikowanym na stronie Tysol.pl.