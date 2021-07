Piotr Biankowski pokonał wpław Kanał La Manche! Zrobil to dla chorych dzieci i ich rodziców

Wypłynął z brytyjskiego portu Folkestone i zmierzał w stronę Calais. Temperatura wody i powietrza w kanale wynosiła ok 16 stopni Celsjusza (w nocy woda jest cieplejsza od powietrza), prędkość wiatru 17 węzłów.

Jednym z członków ekipy Piotra na łódce był Bogusław Ogrodnik, himalaista, pływak, płetwonurek, podróżnik, który jako jeden z niewielu Polaków przepłynął Kanał La Manche. Dokonał tego w 2014 r., a samo przepłynięcie kanału zabrało mu 20 godzin i 33 minuty (pokonał 78 km).

W sobotę Biankowski dotarł do wybrzeża Francji między Cap-Gris-Nez a Wissant, poniżej Calais, gdyż samo Calais to duży port przeładunkowy i tranzytowy, raczej się go unika z powodu dużego ruchu statków. To było jego marzenie, do którego przygotowywał się od kilku lat.

Piotr Biankowski pokonał Kanał La Manche do Fundacji Ronalda McDonalda. Kluczowe programy Fundacji to Domy Ronalda McDonalda – komfortowe, bezpłatne hotele dla rodzin długo leczonych dzieci oraz lokalizowane w szpitalach pediatrycznych Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda, gdzie rodziny i opiekunowie hospitalizowanych maluchów mogą korzystać z nowoczesnego zaplecza socjalnego: pokojów dziennego pobytu, pralni, kuchni, salonów, łazienek. Działania mające na celu poprawę warunków pobytu rodziny z dzieckiem w szpitalu dopełnia projekt „Łóżko dla Rodzica”. Fundacja wyposaża oddziały dziecięce w wygodne, uzupełnione kompletami pościeli łóżka, składane na dzień do funkcji fotela.

