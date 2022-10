Piotr Biankowski, były rugbysta Arki Gdynia, zamierza przepłynąć pod 20 mostami w Nowym Jorku! Ekstremalne wyzwanie w szczytnym celu!

Najpierw La Manche i Loch Ness, teraz Nowy Jork. Piotr Biankowski chce przepłynąć dystans blisko 50 km!

Piotr Biankowski zamierza być trzecim Polakiem, który ukończy pływacki maraton wokół Manhattanu. Swoje wyzwanie rozpocznie 11 października, jednocześnie uruchamiając zbiórkę pieniędzy na zakup drzwi wejściowych do nowego Domu Ronalda McDonalda w Polsce. Pływacki maraton obejmuje 20 mostów wyspy Manhattan i zaliczany jest do najbardziej prestiżowej w świecie pływania długodystansowego tzw. Potrójnej Korony Pływania. Nowojorski maraton to dystans aż 48,5 km, podczas których były rugbysta Arki Gdynia przepłynie kolejno trzy główne rzeki - East River z Mostem Brooklińskim na granicy dzielnic Brooklyn i Queens, Harlem pomiędzy Manhattanem a Bronxem oraz Hudson z widokiem na most Waszyngtona oddzielającej Manhattan od stanu New Jersey.