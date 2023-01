Piosenka Agnieszki Chylińskiej - "Kiedyś do Ciebie wrócę" Przebojem 2022 roku RMF FM. Tak komentują to internauci

Agnieszka Chylińska pokazała psa

Agnieszka Chylińska od wielu lat jest związana ze sceną. Pierwsze kroki stawiała z zespołem O.N.A. Aktualnie skupia się na karierze solowej. Wydała cztery płyty solowe: "Modern Rocking", "Forever Child", "Pink Punk" oraz "Never Ending Sorry".

Piosenkarka ma sporo fanów. To dla nich aktywnie działa w sieci. Co jakiś czas publikuje nowe wpisy na Instagramie. Wśród nich nie brakuje prywatnych kadrów. Z pewnością do takich należy wpis, którym ostatnio podzieliła się w sieci. Pochwaliła się zdjęciem, na którym pokazała swojego psa.