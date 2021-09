Piłkarze Lechii Gdańsk w dobrych nastrojach. Kto zagra w bramce przeciwko Jagiellonii? Zlatan Alomerović: Trener dał nam po dwa mecze

Trener Tomasz Kaczmarek, po objęciu funkcji trenera biało-zielonych, zapowiedział że po dwa mecze dostaną Zlatan Alomerović i Dusan Kuciak, a potem zapadnie decyzja, co dalej. Pytanie, czy szkoleniowiec myślał wyłącznie o PKO Ekstraklasie czy także o Fortuna Pucharze Polski. Alomerović rozwiał wątpliwości.

- Trener powiedział, że dwóch meczach zagram ja, a potem będzie zmiana. W spotkaniu z Jagiellonią bronić będzie Dusan. Po meczu w Łęcznej trener podejmie nową decyzję – wyjaśnił Zlatan.

Serb w meczu z Piastem nie miał zbyt wiele pracy. Piast atakował bez pomysłu i dobrze funkcjonowała defensywa biało-zielonych.

- Ja przede wszystkim lubię wygrywać. Jeśli potrzebna jest moja praca, to ją mogę na boisku wykonywać, a jak nie, to przecież sam nie będę sobie strzelać na bramkę – odparł z uśmiechem Alomerović. - W drugiej połowie staraliśmy się rozgrywać piłkę od tyłu, a zawodnicy Piasta musieli biegać. To dało nam więcej spokoju i pewności.