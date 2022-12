Piłkarze Arki wrócili do treningów. Zobaczcie zdjęcia z przygotowań żółto-niebieskich. Hermes: Chcę wykorzystać potencjał zespołu

Arka Gdynia zakończyła jesień na szóstym miejscu w tabeli Fortuny I ligi. Dla władz klubu i kibiców to było rozczarowujące, więc po ostatnim meczu doszło do zwolnienia trenera Ryszarda Tarasiewicza. Żółto-niebiescy szukali nowego szkoleniowca, a ostatecznie zarząd klubu postawił na Hermesa, który do tej pory był asystentem trenera Tarasiewicza.