Piłkarskie Orły. Wychowanek Lechii Gdańsk na mundialu w Katarze. Przemysław Frankowski gra w reprezentacji

Przemysław Frankowski ma dziś 27 lat i zagrał na mistrzostwach świata w meczach z Meksykiem (z ławki rezerwowych) i z Arabią Saudyjską (w podstawowym składzie). Pierwsze kroki stawiał w drużynach juniorskich i młodzieżowych w Lechii, a w trakcie sezonu 2010/11 trafił do kadry biało-zielonych w istniejących wówczas rozgrywkach Młodej Ekstraklasy. Trenerzy widzieli w nim talent i mocno wierzyli, że Przemek jest w stanie zrobić karierę piłkarską.

Frankowski to rodzynek z naszego regionu. Blisko powołania był też Paweł Dawidowicz. To jednak wychowanek Sokoła Ostróda, w zespole z Gdańska wypłynął na szerokie wody i odszedł do Benfiki Lizbona.

- Przemek zrobił kolejny krok w swojej karierze. Poszedł do Chicago Fire, co nie wydawało się najlepszym wyborem, ale w jego przypadku okazało się korzystnym. Gra teraz w Lens, w klubie z czołówki ligi francuskiej. Obserwuję jego rozwój i widzę, że poczynił duże postępy. Może być silnym punktem reprezentacji. Zakresy obowiązków w grze na trzech, czy czterech obrońców, coraz bardziej się zacierają. Przemek pracuje nad tym, żeby być zawodnikiem wszechstronnym, dojrzewa do pozycji wiodącej w drużynie, aby mógł być wykorzystany w różnej konfiguracji taktycznej – ocenił Bogusław Kaczmarek, były piłkarz i trener m.in. Lechii Gdańsk i Arki Gdynia oraz asystent selekcjonera reprezentacji Polski w sztabie Leo Beenhakkera.