Piłkarskie Orły. Wojciech Zyska prowadzi Gedanię Gdańsk do kolejnego awansu. Stał się specjalistą od rzutów karnych

Nie ma mocnych na Gedanię Gdańsk w sezonie 2022/23. Po piętnastu kolejkach zespół prowadzony przez Krystiana Ryczkowskiego jest liderem rozgrywek III ligi i pewnie zmierza po drugi z rzędu awans. Gdańszczanie nic sobie nie robią z bycia beniaminkiem i co tydzień regularnie zdobywają punkty. Ostatnia i... jedyna do tej pory przegrana miała miejsce w pierwszej kolejce, dokładnie 6 sierpnia, gdy Gedania przegrała 2:5 z Błękitnymi Stargard. Później jesień to już niemal wyłącznie pasmo sukcesów.

- Trener ma fajny pomysł na grę i staramy się to przekładać na boisko. W większości meczów udawało nam się połączyć fajną i atrakcyjną dla kibiców grę z wynikami, natomiast ostatnie dwa spotkania pokazały, że czasami trzeba po prostu mecz ,,przepchnąć” i wywalczyć sobie to zwycięstwo - mówi nam Wojciech Zyska.