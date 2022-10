Piłkarskie orły. We wrześniu na Pomorzu najlepszy Karol Czubak z Arki Gdynia

Napastnik Arki był najlepszy w województwie pomorskim, a jeśli wziąć pod uwagę klasyfikację ogólnopolską, to został sklasyfikowany na drugiej pozycji, przegrywając jedynie z Mikaelem Ishakiem z Lecha Poznań. Tuż za Czubakiem uplasował się Omran Haydary.

Czubak podczas wrześniowych meczów Fortuna I ligi strzelił trzy gole dla Arki. Dwukrotnie pokonał bramkarza GKS-u Tychy w wygranym 5:0 meczu 10. kolejki, a następnie zdobył bramkę w szalonym spotkaniu z Chrobrym Głogów. Żółto-niebiescy prowadzili na kwadrans przed końcem 3:1, ale ostatecznie w dramatycznych okolicznościach nie zdobyli ani jednego punktu.

Czubak jest w tym sezonie podstawowym napastnikiem Arki. W każdym ligowym meczu wychodził w wyjściowym składzie i w zdecydowanej większości grał po dziewięćdziesiąt minut. W sumie strzelił sześć goli, co jest drugim najlepszym wynikiem w lidze. Ale - co ciekawe - nie jest nawet najlepszym strzelcem Arki, bo o jedno trafienie wyprzedza go klubowy kolega Omran Haydary.