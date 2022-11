Piłkarskie Orły. Przebudzenie Ilkaya Durmusa. Początek w Lechii miał świetny, później przygasł, a teraz znów wraca

Kiedy Ilkay Durmus zaczynał grę w Lechii Gdańsk, zwrócił na siebie uwagę paroma rzeczami. Był dynamiczny, przebojowy, ciągnęło go do pojedynków z obrońcami, z których najczęściej wychodził zwycięsko. Poprzedni sezon zakończył z bardzo dobrym bilansem sześciu goli, czterech asyst i aż ośmiu asyst drugiego stopnia. Ograniczamy tu się wyłącznie do PKO Ekstraklasy.

A obecny sezon? W lidze mógł się pochwalić jedynie dwiema asystami, co - powiedzmy sobie uczciwie - jest wynikiem dość marnym jak na zawodnika ofensywnego.

Wpływ na taki stan rzeczy może mieć wiele czynników, natomiast tym najważniejszym jest prawdopodobnie przygotowanie fizyczne, które latem zostało totalnie zaniedbane. Tymczasem Turek sprawia wrażenie gościa, który musi mieć solidne podstawy w nogach, by później błyszczeć.

(w powyższej tabelce uwzględnione zostały też gole strzelone w konkursie rzutów karnych we wtorkowym meczu z Legią)