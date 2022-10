Piłkarskie Orły. Patryk Moskiewicz z KP Starogard Gdański. Doświadczony młodzieżowiec w trzeciej lidze zawstydza napastników

Patryk Moskiewicz jest najlepszym strzelcem swojego zespołu. Występuje na pozycji pomocnika, więc: a) dobrze to o nim świadczy; b) niezbyt dobrze mówi o napastnikach. Trzymajmy się jednak tej pierwszej wersji. To zaledwie 21-letni zawodnik z dość ciekawą przeszłością. Mówiono o nim jak o sporym talencie, był blisko debiutu w PKO Ekstraklasie, jednak ostatecznie nie rozegrał ani jednego spotkania w seniorskiej drużynie Wisły Kraków, do której trafił w 2018 roku. Był w kadrze, pojechał z zespołem na obóz do Turcji, dostawał szansę w sparingach, ale na tym się skończyło.

Urodzony 17 lutego 2001 roku Moskiewicz jest wychowankiem drużyny Rataje Oleśnica, z których przez oleśnicką Pogoń trafił do AKS-u SMS-u Łódź. Do Wisły przeszedł na zasadzie transferu definitywnego i podpisał kontrakt, który obowiązywał do 30 czerwca 2020 roku z możliwością przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Wisła nie skorzystała jednak z tego zapisu i po wygaśnięciu umowy zawodnik trafił do Starogardu Gdańskiego, choć testowało go też KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski.

AKS SMS Łódź do dziś chwali się, że to u nich Moskiewicz stawiał pierwsze poważne kroki w piłce. Trafił tam po namowach Sławomira Czyrskiego, skauta łódzkiego klubu, który wypatrzył go podczas jednego ze spotkań. Po kilkunastu miesiącach ciężkiej pracy został nawet kapitanem zespołu, by później odejść do Wisły.