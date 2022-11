Piłkarskie Orły. Ostatki na Pomorzu. Jeden faworyt, peleton goni. Kto wygra klasyfikację listopada? Tomasz Galiński

Co prawda większość kibiców w całej Polsce, jak i na świecie żyje już mundialem w Katarze, ale zanim się on rozpocznie, to dojdzie do ostatnich rozstrzygnięć w "Piłkarskich Orłach" za listopad. Do rozegrania pozostała już tylko jedna kolejka. Kto sięgnie po wyróżnienie w tym miesiącu?