„Piłkarskie Orły”. Łukasz Zwoliński z Lechii Gdańsk z medalem za luty i motywacją na kolejne mecze

Tylko PKO Ekstraklasa wystartowała pod koniec stycznia, a w lutym najpierw Fortuna I liga, a potem eWinner II liga. Trzecioligowa Gedania zagrała tylko mecz zaległy, a te rozgrywki - podobnie jak czwartej ligi - ruszyły dopiero w marcu.

Nie zmienia to absolutnie faktu, że Łukasz Zwoliński od początku rundy jest w wysokiej formie i drużyna może na niego liczyć. Dorobek bramkowy opierał się tylko na "Zwolaku". Łukasz strzelił trzy gole i to dało mu zwycięstwo w rankingu za luty. Napastnik Lechii zgromadził 6 punktów i wyprzedził Karola Czubaka z Arki Gdynia - 5,25 punktu. Na kolejnych miejscach znalazło się siedmiu graczy, którzy uzyskali wynik 1,75 punktu.

Zwoliński był tym piłkarzem, który dawał kibicom biało-zielonych jakiekolwiek powody do zadowolenia. Z jego trzech goli aż dwa przełożyły się na zdobycz punktową dla drużyny. Sam zawodnik może być z siebie zadowolony, bo dzięki temu włączył się do rywalizacji o tytuł króla strzelców w PKO Ekstraklasie. A piłkarz Lechii ceni sobie wyróżnienie w naszym rankingu.

- Dla mnie to jest zwieńczenie mojej ciężkiej pracy i każda zdobyta nagroda mnie cieszy - mówił Zwoliński po tym, jak odebrał od nas medal przed jednym z treningów za zwycięstwo w lutowym rankingu na Pomorzu. - Moje osiągnięcia został docenione i to również jest dla mnie motywacja do dalszej pracy. Bo jak każdy ambitny chłopak chciałbym mieć jak najwięcej takich nagród. Na pewno nie spocznę na laurach tylko będę dążyć do tego, aby zbierać kolejne wyróżnienia i nagrody, bo to zawsze jest coś miłego.