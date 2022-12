Piłkarskie Orły. Łukasz Zwoliński z Lechii Gdańsk najlepszy w listopadzie. Napastnik biało-zielonych strzelił cztery gole

Ligowi futboliści udali się na zimowe urlopy. PKO Ekstraklasa w tym roku wyjątkowo wcześniej, bo w ostatnich latach grała aż do świąt Bożego Narodzenia, ale to ze względu na jesienny termin mistrzostw świata w Katarze. Ekstraklasowi piłkarze do rywalizacji powrócą w ostatni weekend stycznia, rozgrywki Fortuny I ligi i eWinner II ligi w lutym, a trzeciej ligi oraz Ekstraligi Kobiet w w marcu. Wówczas ponownie zaczniemy emocjonować się występami naszych zawodników na ligowych boiskach oraz ich postępami w rankingu Piłkarskich Orłów.

Najpierw jednak trzeba podsumować rywalizację w listopadzie. Ten miesiąc zdominowali piłkarze Lechii Gdańsk. Co ciekawe, odkąd wystartowaliśmy z Piłkarskimi Orłami, to klasyfikację miesiąca dopiero pierwszy raz wygrał futbolista biało-zielonych. Lechia miała też tę przewagę, że oprócz meczów ligowych grała też w Fortunie Pucharze Polski, a tam była też seria rzutów karnych w spotkaniu z Legią Warszawa. To wszystko sprawiło, że listopadowy ranking wygrał Łukasz Zwoliński. Napastnik Lechii zakończył miesiąc z czterema golami, co w sumie dało mu osiem punktów. Nie da się ukryć, że „Zwolak” to bardzo ważny piłkarz w talii trenera Marcina Kaczmarka, dający drużynie piłkarską jakość na boisku. Już latem były pytania z klubów zagranicznych o możliwość pozyskania Zwolińskiego, ale spotkały się z odmową. Kibice obawiają się, że zimą Lechia walcząca o utrzymanie w PKO Ekstraklasie straci Łukasz, zwłaszcza że po sezonie kończy mu się kontrakt w Gdańsku.