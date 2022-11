Piłkarskie Orły. Łukasz Zwoliński ucieka reszcie stawki. Śnieg pokrzyżował plany pościgowe

Najważniejszą informacją było to, że kolejnego gola dołożył Łukasz Zwoliński, który w ostatniej minucie doliczonego czasu gry zapewnił Lechii Gdańsk zwycięstwo z Górnikiem Zabrze, dzięki czemu biało-zieloni wydostali się ze strefy spadkowej. Zwoliński w listopadzie ma już osiem punktów w naszym rankingu i jest niezagrożony.

A do dlatego, że na wiosnę przełożony został mecz piłkarek AP Orlen Gdańsk z Pogonią Tczew. Na przeszkodzie stanęły warunki atmosferyczne, a konkretnie intensywnie padający śnieg, przez co boisko nie nadawało się do gry. Zęby na kolejne gole ostrzyła sobie Angelika Kołodziejek, jednak musi odłożyć te plany na przyszły rok. Zakończyła listopad z dwoma trafieniami, co i tak jest dobrym wynikiem. Niemniej, na pewno liczyła na podreperowanie tego dorobku w starciu z najgorszą defensywą w lidze. Cóż, z naturą jeszcze nikt nie wygrał.