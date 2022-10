Piłkarskie orły. Kobieca drużyna Lechii Gdańsk chce grać ofensywnie. Nic więc dziwnego, że jej piłkarki punktują w naszym rankingu Rafał Rusiecki

Kobiecy zespół Lechii Gdańsk występuje w III lidze Lechia Gdańsk Zobacz galerię (8 zdjęć)

Trzecia liga w kobiecej drabince rozgrywkowej to miejsce, gdzie ogląda się dużo bramek. W drużynie Lechii Gdańsk dba o to kilka piłkarek. W październiku 2022 roku najlepiej wiedzie się Sarze Strychalskiej, Lidii Zakrzewskiej, Kalinie Wiśniewskiej, czy Wiktoriji Chudej. To zawodniczki, które wyróżniają się także w naszym rankingu "Piłkarskie Orły".