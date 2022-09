Piłkarskie Orły. Karol Czubak i Omran Haydary z Arki Gdynia imponują skutecznością. Lepszy od nich jest tylko Mikael Ishak

Arka ma za sobą udane mecze we wrześniu. Żółto-niebiescy grają skutecznie i mają dwóch liderów, którzy swoimi golami dają drużynie cenne punkty w rozgrywkach ligowych.

Omran Haydary był niechciany w Lechii. Biało-zieloni ściągnęli go z Olimpii Grudziądz, ale w Gdańsku tak naprawdę nigdy nie dostał prawdziwej szansy. Dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu i trafił na wypożyczenie do Arki Gdynia. W zespole żółto-niebieskich odpalił i stał się czołową postacią zespołu. W tym sezonie na pierwszoligowych boiskach strzelił już sześć goli i jest współliderem klasyfikacji najlepszych strzelców. Nic dziwnego, że szybko Haydary stał się ulubieńcem kibiców w Gdyni. To piłkarz szybki, dynamiczny grający z energią. Z pewnością dał Arce sporo piłkarskiej jakości na boisku. Pomimo sześciu goli i tak musi pracować nad skutecznością, bo jego dorobek mógł być jeszcze bardziej imponujący. Nie zmienia to faktu, że wrześniowymi bramkami zapracował na notę 5,25 w naszym rankingu i w tym miesiącu daje mu to - na chwilę obecną - drugie miejsce.

A kto jest liderem? Jego klubowy kolega, czyli Karol Czubak. Podobnie jak Haydary we wrześniu wpisał się trzykrotnie na listę strzelców, ale ma notę ciut wyższą - 5,5 punktu. W całym sezonie Czubak może pochwalić się pięcioma trafieniami. Karol to z pewnością napastnik numer jeden w teamie prowadzonym przez trenera Ryszarda Tarasiewicza. Sztab szkoleniowy i kibice Arki bardzo liczą na jego skuteczność. W poprzednim sezonie strzelił 12 goli i był piątym napastnikiem ligi. To pokazuje jego możliwości strzeleckie. Czubak z pewnością jest zawodnikiem bardzo utalentowanym i zapewne to tylko kwestia czasu, kiedy trafi na boiska w PKO Ekstraklasie. Kibice wierzą, że stanie się to właśnie w barwach Arki. Czubak i Haydary w tym sezonie są pierwszoplanowymi postaciami w drużynie żółto-niebieskich i prowadzą drużynę w kierunku krajowej elity. Do Arki trafił dzięki skutecznej postawie w barwach Bytovii i został wypatrzony przez klub z Gdyni. Dostał szansę i w pełni ją wykorzystuje. Z taką dyspozycją strzelecką da fanom żółto-niebieskich jeszcze wiele radości. Warto też zauważyć, że Czubak i Haydary znajdują się aktualnie na drugim miejscu w ogólnokrajowej klasyfikacji. Piłkarzy Arki wyprzedza jedynie napastnik Lecha Poznań, Mikael Ishak.