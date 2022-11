Piłkarskie Orły. Jakub Letniowski z Raduni Stężyca najlepszy w październiku. "Nie pokazałem jeszcze wszystkiego"

Podsumujmy więc październik w wykonaniu Jakuba Letniowskiego. Strzelił trzy gole, co dało mu pięć punktów w naszej klasyfikacji. Dlaczego, skoro przelicznik to x1,5? Otóż jedna bramka miała miejsce w Pucharze Polski przeciwko Lechii Gdańsk, a tu mnożnik jest x2. Tym samym zawodnik Raduni Stężyca zajął pierwsze miejsce w ubiegłym miesiącu, wyprzedzając m.in. Patryka Moskiewicza z KP Starogard Gdański, a także duet Lechii Flavio Paixao - Łukasz Zwoliński.

Letniowski to podstawowy zawodnik Raduni, której trenerem jest... jego ojciec Sebastian. 21-latek jest podstawowym zawodnikiem swojego zespołu i praktycznie w każdym meczu gra od deski do deski.

Co prawda drużyna Raduni spisuje się w tym sezonie w kratkę i obecnie ma zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, ale jest to spowodowane wyłącznie kiepską skutecznością. Rok temu była to rewelacja sezonu, natomiast teraz ponownie otrzymujemy potwierdzenie, że drugi sezon w nowej lidze jest dla beniaminka najtrudniejszy.