„Piłkarskie Orły”. Błysną piłkarze z niskich lig? Zawodnicy pierwszej i drugiej drużyny Arki Gdynia na czele rankingu w marcu

W poprzedniej kolejce błysnął Marcel Szymański, który strzelił trzy gole i zajmuje drugie miejsce. Młody zawodnik rezerw Arki może śmiało myśleć o poprawieniu wyników i zawstydzeniu kolegów, którzy grają w wyższych klasach rozgrywkowych. Przed zespołem rezerw Arki mecz z Borowiakiem Czersk, a więc zespołem, który walczy o utrzymanie w czwartej lidze. To z kolei szansa dla Szymańskiego, aby poprawić dorobek bramkowy i powalczyć o pozycję lidera w rankingu. Warto dodać, że w czołowej „ósemce” rankingu marca znajduje się jeszcze dwóch zawodników drugiej drużyny Arki oraz jeden z Gryfa Wejherowo. Dwa gole ma na swoim koncie chociażby Mateusz Stępień, który trenuje z pierwszym zespołem żółto-niebieskich. I to jest zawodnik, który ma możliwości strzelenia bramek, kiedy tylko będzie wychodzić na boisko w czwartej lidze. Na razie jednak lepszy jest Szymański i to on ruszy w pogoń za prowadzącym Karolem Czubakiem.