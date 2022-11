Piłkarskie Orły. Angelika Kołodziejek apogeum formy zostawiła na listopad. "Jak coś mi nie wyjdzie, to pojawia się frustracja, a nawet łzy"

Angelika Kołodziejek strzeliła dwa gole dla AP Orlen Gdańsk w listopadowych meczach Ekstraligi kobiet. Jest to kolejna piłkarka, którą wzięliśmy pod lupę w cyklu "Piłkarskie Orły".

Wychodzi na to, że wszystko, co najlepsze, zostawiła na końcówkę rundy jesiennej. Angelika Kołodziejek strzeliła dwa gole dla AP Orlen Gdańsk w dwóch listopadowych meczach ze Sportową Czwórką Radom (5:2) oraz w zaległym spotkaniu z Pogonią Szczecin (3:2). Póki co w tzw. rankingu przejściowym za listopad Kołodziejek plasuje się na drugim miejscu, a do rozegrania zostało jeszcze jedno spotkanie z Pogonią Tczew (19 listopada, godz. 12). Po dziesięciu kolejkach drużyna gdańszczanie zajmują dziewiąte miejsce w Ekstralidze kobiet z dorobkiem ośmiu punktów. Kołodziejek pochodzi z Nowego Dworu, a przez sześć lat trenowała w SMS-ie Łódź. Była powoływana do młodzieżowych reprezentacji Polski. Wreszcie w 2019 roku przeniosła się z Łodzi do Gdańska i piłkarską karierę kontynuuje w drużynie AP Orlen Gdańsk. Skąd pomysł na przeprowadzkę? Potrzebowałam nowego bodźca do odkrywania siebie i dążenia do realizacji swoich marzeń. Po tak długim czasie w Łodzi pomyślałam ze jeśli nie zrobię tego teraz, to będę tego żałować i dalej stać w miejscu.

Jak się odnajdujesz w Gdańsku? Czuję, że jest to miejsce dla mnie. Od dziecka mówiłam, że będę tutaj mieszkać i tak się stało. Decyzja o przeprowadzce była jak najbardziej trafna. Jeśli chodzi o drużynę, to mam duże wsparcie od koleżanek. Zdarza się, że jeśli coś mi nie wyjdzie na boisku, to pojawia się u mnie frustracja, a czasami nawet łzy. Wtedy dziewczyny od razu są przy mnie i dodają mi otuchy. Tak też było w meczu z Pogonią. Najpierw mój strzał obroniła bramkarka gości, potem zdobyłam bramkę, ale okazało się, że byłam na pozycji spalonej. Reszta drużyny od razu mnie motywowała i podnosiła na duchu, więc czuję się tutaj naprawdę dobrze, atmosfera i wspólny język są, a to najważniejsze.

Jak ocenisz obecny sezon? Patrząc na wyniki, nie zalicza się on do najlepszych, ale ostatnimi meczami pokazałyśmy, że zasługujemy na to, by być w Ekstralidze. Łatwo się nie poddamy, a będziemy szły w górę.

Błysnęłaś formą strzelecką w dwóch ostatnich meczach. Uważam, że nie jest ona jeszcze taka, jaką bym chciała. Szczególnie mam niedosyt po ostatnim meczu. Muszę mieć chłodną głowę w sytuacjach podbramkowych, a wtedy wszystko pójdzie w odpowiednim kierunku. Moim marzeniem jest powrót na tory reprezentacji Polski. Do tego chcę dążyć. Kobieca piłka z roku na rok staje się coraz bardziej popularna, również w Polsce. Mimo wszystko dalej jest to niszowa dyscyplina w naszym kraju i trudno się z niej utrzymać. Myślę, że jesteśmy coraz bardziej dostrzegane, co bardzo cieszy, ale jeszcze nie jest to moment, w którym możemy wyżyć z piłki i musimy szukać dodatkowego utrzymania. Wierzę, że w przeciągu kilku lat to się zmieni, że piłka kobieca nabierze wiatru w skrzydła i pójdzie bardzo wysoko, a my zostaniemy docenione, bo na to zasługujemy. * Przypomnijmy, że w naszym rankingu "Piłkarskie orły" zdobyte bramki są pomnażane przez odpowiedni współczynnik, który zależy od poziomu rozgrywek. Dla PKO Ekstraklasy i Ekstraligi kobiet wynosi on x2, dla Fortuna 1. ligi x1,75, eWinner 2 ligi x1,5, 3. ligi - x1, zaś dla rozgrywek Pucharu Polski - x2, a europejskich pucharów x2,5.

