Piłkarska przyszłość z Lotosem. W Nowym Dworze Gdańskim dzieci z roku na rok grają coraz lepiej

Nowodworski LKS Żuławy to klub, w którym trenerzy chcą osiągać dobre wyniki, ale też rozwijać pasję i umiejętności u młodych piłkarzy. Dzięki "Piłkarskiej przyszłości z Lotosem" staje się to łatwiejsze.

LKS Żuławy do programu Lotosu przystąpił w 2013 roku. Nowodworskim koordynatorem inicjatywy jest Arkadiusz Glazer. - Program jest dużym wsparciem dla naszego klubu, zarówno pod kątem merytorycznym, szkoleniowym, jak i finansowym. Program mocno się wpisał już w nasze poczynania i nasz proces szkoleniowy. Mamy jasno sprecyzowany program, określa on nasze cele etapowe i treści programowe, które realizujemy. Jak zauważa nowodworski koordynator, przyłączenie się do “Piłkarskiej przyszłości z Lotosem” to jednak nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też pomoc finansowa dla ośrodka. - Możemy skorzystać z dofinansowania do sprzętu sportowego, którego używamy. Nasi podopieczni mają też możliwość ubioru w koszulki treningowe i akcesoria sportowe. - Jeśli chodzi o środowisko nowodworskie, to na pewno nie moglibyśmy sobie pozwolić na sprzęt meczowy i treningowy w takiej ilości - zauważa Adam Wypych, trener związany z nowodworskim ośrodkiem "Piłkarskiej przyszłości z Lotosem" od początku jego istnienia. - Bardzo nam to wsparcie pomogło, umożliwiło między innymi treningi na dworze przez większą część sezonu.

Obecnie w ośrodku w Nowym Dworze Gdańskim w ramach programu trenują cztery grupy - łącznie jest to około setki młodników objętych projektem - Chcemy pomagać w rozwoju naszych podopiecznych. Uczymy ich podstaw gry, kształtujemy zdolności motoryczne, pracujemy nad zdolnościami technicznymi i kształtujemy je mentalnie. Mecze kończą się różnie, czasem się wygrywa, czasem nie. Dzieci też różnie reagują, dlatego rozmawiamy z nimi, uświadamiamy im pewne rzeczy i rolę treningu. Naszym priorytetem jest, żeby z roku na rok ich gra wyglądała coraz lepiej - mówi trener Wypych. - Chciałbym, żeby moi podopieczni jak najlepiej się rozwinęli - mówi trener Szymon Stolarz. - Widać w nich duży potencjał, wszyscy dużo pracują. Jest to dosyć zróżnicowana grupa, ale chłopaki podchodzą do treningów na poważnie. Znakomitą postawę prezentują również rodzice naszych piłkarzy. Podczas meczów na spokojnie obserwują grę swoich dzieci. Nie krzyczą, nie zwracają uwagi, prezentują po prostu wysoką kulturę - dodaje trener.

W tym roku realizację założeń treningowych utrudniła pandemia koronawirusa. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zaniechano treningów. - Zrezygnowano z grupowych treningów, ale podopieczni dostawali materiały w formie zdalnej. Były to na przykład filmiki pokazujące zadania do wykonania, rozpiski treningowe, ale zrobiliśmy też konkurs na najlepszy autorski zwód - opowiada Szymon Stolarz. - Na szczęście w połowie maja mogliśmy zacząć treningu drużynowe, więc zupełnie inaczej to wyglądało. - Pandemia utrudniła nam pracę. Trenowaliśmy online, ale jeśli trener nie jest przy dziecku i nie zwróci uwagi na pewne detale to ćwiczenie może być wykonane niedokładnie. Jakoś sobie jednak poradziliśmy, na szczęście nie trwało to tak długo - opowiada Adam Wypych. Uczestnicy programu bardzo chwalą sobie udział w treningach. - Nasz trener jest bardzo fajny. Zwróci uwagę, ale nie krzyknie, jak coś zrobimy źle. - opowiada Radek, jeden z piłkarzy biorących udział w programie. - Na treningach uczymy się dobrze grać w piłkę. Ćwiczymy przyjęcia, strzały, drybling i koncentrację - wymienia Filip.