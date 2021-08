Piłkarki Marcusa Gdynia są pełne uroku. Piękne zawodniczki walczą o awans do kobiecej I ligi. Koniecznie zobaczcie ja na zdjęciach GALERIA Paweł Stankiewicz

Piłkarki nożne Marcusa Gdynia to atrakcyjne i urocze zawodniczki, ale też ambitne piłkarki. W tym gronie są zawodniczki, które w grały w ekstraligowej drużynie AP Lotos Gdańsk. One są pełne wdzięku. Sami się przekonajcie. Zapraszamy do oglądania galerii z udziałem piłkarek Marcusa Gdynia.