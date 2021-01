Piłka ręczna. Polska - Niemcy NA ŻYWO, LIVE 25.01.2021 r. Remis dał Polakom 13 miejsce na mundialu. Wynik meczu, online, relacja [zdjęcia]

Polska - Niemcy 23:23 (12:11)

Polacy do końca walczyli o jak najlepsze miejsce w tabeli. Chcieli wygrać z Niemcami i przeskoczyć rywali. Niestety, spotkanie zakończyło się remisem 23:23. Biało-czerwoni zajęli zatem czwarte miejsce w grupie, a udział w mistrzostwach świata zakończyli na 13 miejscu.

Pierwsza połowa spotkania była bardzo wyrównana, ale ostatecznie biało-czerwoni wygrali jedną bramką. W drugiej połowie spotkania wydawało się, że to nasz zespół będzie górą. Polacy prowadzili 14:11, a w 46 minucie nawet 19:15. Końcówka należała do Niemców, którzy doprowadzili do stanu 23:23. Biało-czerwoni jeszcze mogli wygrać to spotkanie, ale w ostatniej sekundzie Patryk Walczak przegrał pojedynek sam na sam z Andreasem Wolffem.