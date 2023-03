Piłka ręczna. Polska - Francja 8.03.2023 r. Biało-czerwoni dostali surową lekcję od mistrzów. Atmosfera na trybunach Ergo Areny była świetna

To było zupełnie inne spotkanie pomiędzy reprezentacjami Polski i Francji niż tamto, które zostało rozegrane w styczniu w Katowicach podczas mistrzostw świata. Wtedy biało-czerwoni postawili się mistrzom olimpijskim i przegrali tylko 24:26. Tym razem o tak wyrównanej grze nie mogło być mowy. Spotkanie w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie było występem jednego aktora. Oczywiście nasza reprezentacja zagrała w nieco innym składzie, bowiem po mundialu karierę reprezentacyjną zakończyli Przemysław Krajewski, Piotr Chrapkowski i Tomasz Gębala. Do tego doszły kontuzje Michała Olejniczka, Ariela Pietrasika czy Michała Daszka.

Francuzi przystąpili do drugiej połowy znacznie bardziej rozluźnieni, a biało-czerwoni potrafili to wykorzystać. Do tego dobrze zaczął bronić blisko 20-letni Marcel Jastrzębski z Orlenu Wisły Płock, który jednak trochę na wyrost został wybrany zawodnikiem meczu. W 45 minucie po rzucie Arkadiusza Ossowskiego reprezentacja Polski przegrywała 22:28. Na więcej naszej drużyny nie było już stać. Zwłaszcza, że Francuzi w końcowym kwadransie znowu podkręcili tempo i ostatecznie wygrali mecz różnicą dziesięciu trafień. Bardzo dobry mecz rozegrał Nahi, autor dziesięciu goli. Bardzo przyjemnie patrzyło się na grę tego skrzydłowego, który świetnie bawił się grą w piłkę ręczną. Forma Francuza może cieszyć kibiców w Kielcach, bo to zawodnik Industrii. Kolejnym zawodnikiem, który zasłużył na wyróżnienie był z pewnością Dika Mem. To zawodnik o fantastycznej koordynacji ruchowej i możliwościach rzutowych. Po meczu zawodnicy obu drużyn podziękowali za doping fantastycznej publiczności w Ergo Arenie. A już w sobotę rewanż we Francji.